Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

3 Saksi Terkait Kematian Dosen Untag Semarang Diperiksa, Polda Jateng Ungkap Hal Ini

Senin, 24 November 2025 – 14:07 WIB
3 Saksi Terkait Kematian Dosen Untag Semarang Diperiksa, Polda Jateng Ungkap Hal Ini - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) telah memeriksa tiga orang saksi dalam penyelidikan kasus kematian Dwinanda Linchia Levi, dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang.

“Sudah ada tiga saksi yang diperiksa. AKBP B sebagai saksi kunci, kemudian penjaga kostel tersebut, dan juga kakak almarhumah,” ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Senin (24/11).

Selain saksi, dia menyebutkan rekaman CCTV di lokasi kejadian saat ini masih diperiksa oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Tengah.

Baca Juga:

“Diharapkan hasil analisis CCTV dapat mendukung informasi dan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Hasilnya nanti akan dikonfirmasi kepada AKBP B selaku saksi kunci. Termasuk isi ponsel korban dan ponsel milik AKBP B, semuanya sedang diperiksa di Labfor,” ujarnya.

Menurut Kombes Artanto, olah tempat kejadian perkara (TKP) atau penyelidikan lapangan lanjutan itu dilakukan sebagai pendalaman dari pertama saat jenazah ditemukan di kamar kos hotel.

“Pada olah TKP kedua kemarin, kami menyita baju milik AKBP B maupun milik Saudari D. Kami juga menyita obat-obatan yang ada di kamar, serta sprei dan selimut. Barang bukti itu akan digunakan sebagai bukti awal untuk menyusun kronologi peristiwa tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:

Kombes Artanto menegaskan bahwa penyidik akan menyerahkan temuan obat-obatan ke Labfor.

“Obat-obatan itu akan dicek apakah merupakan obat ilegal atau obat dengan resep dokter,” ujarnya.

Tiga saksi termasuk AKBP Basuki sudah diperiksa, Polda Jateng menyelidiki kematian Dosen Untag di kamar hotel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Untag  Dwinanda Linchia Levi  Kematian Dosen Untag Semarang  kasus kematian dosen Untag  Kematian Dosen Untag  kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 
BERITA UNTAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp