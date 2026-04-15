3 Sekda Berprestasi Ini Terbang ke Korea Selatan Belajar Soal Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA - Tiga Sekretaris Daerah (Sekda) terbaik peraih ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 mendapat kesempatan istimewa untuk memperdalam ilmu keamanan siber (cyber security) di Seoul, Korea Selatan.

Ketiga sosok tersebut adalah Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Sumatera Barat Arry Yuswadi, dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati.

Kegiatan bergengsi ini difasilitasi oleh perusahaan keamanan siber kenamaan, LSWare, dengan pendampingan langsung dari Ketua ASKOMPSI Muhammad Faisal.

“Selain pembelajaran klasikal secara penuh, para peserta juga mengunjungi Korea Internet & Security Agency (KISA). Di sana mereka melihat langsung bagaimana sistem keamanan siber yang diterapkan di Korea Selatan,” ujar Faisal melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/4).

Selama di Negeri Gingseng, mereka mendapatkan materi langsung dari deretan pakar keamanan siber internasional. Diantaranya, Kim Hyun Soo (R&D Team Leader LSWare), Elijah (Assistant Manager), Hwang Jin Soon (Regional Manager Axgate), hingga Chung Dong Hae (Global Business Director WaterWall Systems).

Selain itu, hadir pula Jason Lee (Global Business Leader PioLink) dan Jae Ho Jeong (Assistant Team Leader Everyzone).

Faisal menegaskan, pembelajaran ini sangat krusial bagi pimpinan daerah dan sekda memiliki peran vital sebagai motor penggerak transformasi digital di pemerintahan.

“Sekda ibarat dirigen dalam orkestrasi pemerintahan. Pemahaman yang mumpuni soal keamanan informasi adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang kuat,” tegas Faisal yang juga menjabat Kadiskominfo Kaltim ini.