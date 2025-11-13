3 Suplemen Ini Bantu Anda Mudah Tidur Nyenyak Setiap Malam

Kamis, 13 November 2025 – 08:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini sulit tidur nyenyak setiap malam. Insomnia atau sulit tidur setiap malam bisa terjadi karena beberapa hal.

Anda bisa terserang insomnia karena stres berlebihan, sedang sakit, masalah pribadi dan lainnya.

Salah satu cara yang sering dicoba banyak orang untuk memperbaiki kualitas tidur adalah dengan minum suplemen.

Baca Juga: Perdays dan Halodoc Kembangkan Suplemen Zat Besi untuk Perempuan Indonesia

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Akar Valerian

Akar valerian merupakan ramuan dari tanaman valerian (Valeriana officinalis).

Para peneliti percaya valerian membantu Anda mudah tidur nyenyak dengan meningkatkan kadar asam gamma-aminobutyric (GABA) di otak, suatu neurotransmitter.

GABA memperlambat aktivitas otak, membanturileks dan tertidur. Beberapa penelitian mengatakan suplemen akar valerian bermanfaat untuk tidur, sementara penelitian lain tidak menemukan banyak manfaat.

Diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami seberapa bermanfaat valerian untuk tidur.