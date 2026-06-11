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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Suplemen Ini Bantu Kurangi Gejala Kecemasan dengan Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 – 08:01 WIB
3 Suplemen Ini Bantu Kurangi Gejala Kecemasan dengan Cepat - JPNN.COM
Ilustrasi suplemen. Foto: vanhoadoanhnghiepvn

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa hal yang bisa membuat Anda merasa tidak tenang.

Salah satunya ialah tentu saja kecemasan. Selain terapi dan perubahan gaya hidup, suplemen juga bisa membantu mengurangi gejala kecemasan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kava

Kava merupakan tanaman dari keluarga lada yang dikenal memiliki efek menenangkan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kava bisa membantu meredakan gejala kecemasan, terutama pada wanita dan orang dewasa muda.

Kava bekerja dengan memengaruhi jalur neurotransmiter GABA di otak yang membantu menciptakan rasa tenang.

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Penting untuk diingat bahwa penggunaan kava jangka panjang (lebih dari 8 minggu) berisiko menyebabkan toksisitas hati.

Oleh karena itu, konsultasikan terlebih dahulu dengan profesional kesehatan sebelum mengonsumsi kava secara rutin.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu mengurangi gejala kecemasan dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kava.

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TAGS   gejala kecemasan  suplemen  melatonin  kava 

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