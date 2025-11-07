Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Suplemen Terbaik untuk Menambah Stamina yang Perlu Anda Ketahui

Jumat, 07 November 2025 – 07:35 WIB
3 Suplemen Terbaik untuk Menambah Stamina yang Perlu Anda Ketahui - JPNN.COM
Ilustrasi suplemen. Foto: quasersrl

jpnn.com, JAKARTA - KEGIATAN yang padat bisa membuat stamina Anda menurun.

Stamina yang menurun membuat tubuh Anda terasa lelah dan lemas.

Namun, beragam jenis suplemen penambah energi bisa Anda pilih sesuai dengan jenis kandungannya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Coenzyme Q10 atau CoQ10

Coenzyme Q10 (CoQ10) merupakan enzim yang secara alami ada di dalam tubuh manusia.

Enzim ini utamanya terdapat di jantung, hati, dan ginjal. CoQ10 merupakan antioksidan di dalam tubuh yang berfungsi meningkatkan stamina dan memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia.

Baca Juga:

Ketika CoQ10 di dalam tubuh menurun, tubuh tidak bisa memproduksi energi dan menyebabkan seseorang kelelahan.

2. Vitamin B12

Sama seperti vitamin B lainnya, vitamin B12 dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah makanan yang kamu konsumsi menjadi energi.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan stamina dan salah satunya ialah tentu saja vitamin B12.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   stamina  suplemen  Vitamin B12  tirosin 
BERITA STAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp