3 Suplemen Terbaik untuk Penderita Anemia

jpnn.com, JAKARTA - ANEMIA merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Anemia terjadi akibat kurangnya kadar hemoglobin dalam darah Anda.

Selain dengan mengonsumsi makanan penambah darah, Anda bisa mengonsumsi beberapa suplemen di bawah ini mengobati atau mencegah kekurangan darah.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sangobion

Sangobion menjadi salah satu obat penambah darah yang sangat familiar untuk penderita anemia.

Selain mengandung zat besi sebanyak 259mg, Sangobion juga mengandung vitamin dan mineral lainnya, seperti vitamin C, vitamin B12, dan asam folat.

2. Tonikum Bayer

Selain bisa membantu penyembuhan anemia, Tonikum Bayer juga baik untuk membantu menjaga kesehatan tubuh secara umum.

Tersedia dalam rasa tutti frutti dan mengandung pemanis buatan, Tonikum Bayer dapat dikonsumsi mulai dari dewasa hingga anak-anak dengan kadar dosis yang telah ditentukan.