3 Suplemen untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Namun, pola gaya hidup yang tidak baik serta perubahan cuaca bisa membuat daya tahan tubuh menurun.

Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Anda bisa mengonsumsi berbagai vitamin.

Kombinasi vitamin C, D dan zinc telah tersedia dalam bentuk suplemen satu suap, dan memiliki takaran yang tepat dalam satu tablet.

Misalnya, suplemen dengan kandungan vitamin C 1.000 mg, vitamin D 400 IU dan zinc 10 mg.

Pastikan juga Anda memilih suplemen kombinasi vitamin C, dan, dan zinc dengan rasa buah yang menyegarkan dan lezat.

Sediakan dari suplemen pun sebaiknya dalam bentuk tablet effervescent yang mudah larut dan bisa mempercepat penyerapan nutrisi, serta ramah bagi lambung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.