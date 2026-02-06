Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Suplemen untuk Kulit Sehat yang Anda Dambakan

Jumat, 06 Februari 2026 – 04:05 WIB
Ilustrasi suplemen. Foto: vanhoadoanhnghiepvn

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ luar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan kulit bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Salah satunya dengan mengonsumsi suplemen. Kamu juga harus memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi, termasuk makanan suplemen untuk kulit.

seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nourish Skin

Sesuai dengan namanya, suplemen ini menutrisi kulit kamu agar tetap sehat.

Nourish Skin memiliki formula yang efektif dalam mengatasi masalah jerawat, flek hitam, dan kerutan.

Di dalam suplemen ini sudah mengandung amino acid, Antioxidant, vitamin, mineral, dan lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menangkal radikal bebas, melembabkan kulit, dan mempercepat proses penyembuhan jerawat.

2. Herbilogy Pomegranate Peel Extract Powder

Tidak suka menelan kapsul atau tablet? Suplemen kulit berbentuk bubuk ini bisa menjadi solusinya.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja nourish skin.

