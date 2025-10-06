3 Suplemen yang Baik untuk Kesehatan Kulit
Senin, 06 Oktober 2025 – 08:37 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin memiliki kulit yang sehat dan cerah alami.
Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan kulit.
Mulai dari menggunakan kosmetik hingga mengonsumsi suplemen.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Biotin
Suplemen pertama yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit ialah biotin.
Biotin merupakan vitamin B yang mendorong kesehatan kulit, saraf, saluran pencernaan, dan metabolisme.
Suplemen yang mengandung biotin bisa membantu mengurangi rambut rontok dan mendorong pertumbuhan kuku.
2. Ekstrak pakis
Mungkin kamu sudah kenal dengan pakis. Ternyata ektsrak dari sayuran ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit.