3 Tahun Dipercaya JAKIM, Le Minerale Dukung Kebutuhan Mineral Pelari

jpnn.com, JAKARTA - Event Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 kembali mempercayakan Le Minerale sebagai Official Mineral Water.

Kepercayaan ini bukan yang pertama, tiga tahun berturut-turut, Le Minerale terpilih untuk mendampingi Jakarta International Marathon, ajang marathon internasional terbesar di Indonesia yang pada tahun ini diikuti oleh 45.500 pelari, termasuk 1.012 peserta internasional dari 52 negara.

Untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan peserta selama berlari, Le Minerale hadir di 22 titik water station yang tersebar di sepanjang rute perlombaan guna membantu memenuhi kebutuhan cairan dan mineral para pelari hingga garis finish.

CEO of Indonesia Muda Road Runner, Gatot Sudarsono mengatakan tingginya jumlah peserta membuat aspek keselamatan dan kenyamanan pelari menjadi perhatian utama penyelenggara, termasuk memastikan ketersediaan cairan dan mineral yang memadai selama perlombaan berlangsung.

“Untuk full marathon, kami menyediakan 22 water station yang tersebar di sepanjang rute lomba. Jarak antar water station sekitar 2,5 kilometer dan semakin dipadatkan menjelang garis finish agar pelari memiliki kesempatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan dan mineralnya selama perlombaan,” ujar Gatot.

Gatot menjelaskan pemilihan Official Mineral Water pada ajang marathon berstandar World Athletics Elite Label dilakukan melalui berbagai pertimbangan yang ketat untuk memastikan kualitas layanan yang diterima peserta.

"Dari berbagai pertimbangan tersebut, Le Minerale memenuhi kriteria yang kami butuhkan sehingga kembali kami pilih sebagai Official Mineral Water Jakarta International Marathon 2026,” jelas Gatot.

Kepercayaan yang diberikan selama tiga tahun berturut-turut ini juga mencerminkan kualitas Le Minerale yang sesuai dengan standar internasional.