3 Tips Kulit Terhindar dari Dehidrasi Saat Puasa

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH kita mengandung air agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Nah, saat menjalankan ibadah, kulit terlihat lebih kering akibat dehidrasi.

Agar kulit tidak mengalami dehidrasi, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1 Pastikan asupan nutrisi selama puasa

"Kita harus memastikan asupan nutrisi cairan yang cukup kemudian mengonsumsi buah-buahan,” kata dr. Ika Anggraini, SpDV dalam acara seminar “Penanganan Terkini Dengan Terapi Kombinasi Kulit Sehat Untuk Pria dan Wanita di Segala Kesempatan”.

Selain itu, mengonsumsi buah-buahan juga bisa menjaga kelembaban kulit kamu.

Anda bisa mengonsumsi pada buka dan sahur. Konsumsi air putih yang cukup ketika buka dan sahur.

2. Gunakan pelembab

Moisturizer berfungsi untuk melembabkan kulit karena mengandung berbagai macam vitamin yang diperlukan agar kulit wajah tetap cantik dan sehat.