Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Tips Tetap Semangat Menjalankan Ibadah Puasa Walau Tidak Sahur Hari Ini

Kamis, 26 Februari 2026 – 07:51 WIB
3 Tips Tetap Semangat Menjalankan Ibadah Puasa Walau Tidak Sahur Hari Ini - JPNN.COM
Ilustrasi nonton YouTube. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAHUR merupakan hal yang wajib umat muslim lakukan sebelum melaksanakan ibadah puasa.

Namun, ada kalanya Anda tidak sahur karena terlalu nyenyak tidur.

Lewat makan sahur boleh saja, tetapi jangan terlalu rutin sampai jadi hobi, ya.

Baca Juga:

Bagaimana pun makan sahur tetap penting untuk membuat tubuhmu tetap memiliki energi dan cukup nutrisi selama shaum.

Nah, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan agar tubuh tetap kuat meski tidak sahur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Niat Sekuat Baja

Apa pun semua tergantung dari niat. Bulatkan niatmu agar meraih ridho Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa.

Ingat juga, jika tak berpuasa maka akan dicatat sebagai dosa.

Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar tetap semangat menjalankan ibadah puasa walau tidak sahur hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ibadah Puasa  Sahur  niat sekuat baja  stamina 
BERITA IBADAH PUASA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp