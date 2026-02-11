Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Vitamin untuk Kesehatan Kulit yang Lebih Baik

Rabu, 11 Februari 2026 – 05:16 WIB
3 Vitamin untuk Kesehatan Kulit yang Lebih Baik - JPNN.COM
Vitamin yang terdapat pada buah-buahan. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ luar tubuh yang harus dijaga kesehatannya.

Salah satu cara menjaga kesehatan kulit ialah dengan mengonsumsi vitamin.

Pastikan Anda mendapatkan cukup vitamin agar bisa menjaga kulit tetap sehat dan awet muda.

Baca Juga:

Vitamin untuk kulit tersedia dalam bentuk suplemen, tetapi juga bisa ditemukan dalam produk perawatan kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin D

Vitamin D berperan penting dalam menentukan warna kulit. Bahkan, bisa membantu mengobati psoriasis.

Baca Juga:

Institut Linus Pauling di Oregon State University merekomendasikan asupan harian vitamin D sebanyak 600 IU per hari.

Anda mungkin membutuhkan lebih banyak jika sedang hamil atau berusia di atas 70 tahun.

Ada beberapa jenis vitamin yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja vitamin D.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vitamin  Kesehatan Kulit  vitamin E  Vitamin D 
BERITA VITAMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp