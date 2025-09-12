Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

3 Wakil Indonesia Siap Tempur di Perempat Final Hong Kong Open 2025, Simak Jadwalnya!

Jumat, 12 September 2025 – 08:20 WIB
3 Wakil Indonesia Siap Tempur di Perempat Final Hong Kong Open 2025, Simak Jadwalnya!
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi menjadi salah satu wakil Indonesia di perempat final Hong Kong Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Sebanyak tiga wakil Indonesia akan berjuang di perempat final Hong Kong Open 2025.

Ketiga delegasi tersebut ialah Alwi Farhan dari sektor tunggal putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi (ganda putra), dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.

Rangkaian perempat final Hong Kong Open 2025 akan digelar hari ini, Jumat (12/9/2025) mulai pukul 10.00 WIB.

Sabar/Reza akan menjadi wakil Indonesia yang unjuk gigi. Ganda putra ranking delapan dunia itu akan menghadapi pasangan Taiwan Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee.

Pertarungan tersebut akan berlangsung pada partai kelima di court 1.

Sabar/Reza sukses merebut tiket perempat final Hong Kong Open 2025 setelah menyinkirkan duo Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Lewat pertarungan rubber game, Sabar/Reza menang dengan skor 20-22, 21-18, 21-17.

Wakil Indonesia berikutnya yang tampil ialah Adnan/Indah, yang bermain pada partai kedelapan di court 1. Mereka sudah ditunggu unggulan kelima sekaligus andalan tuan rumah Tang Chiun Man/Tse Ying Suet.



