Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

30 Difabel di Brebes Ikuti Program Vokasi PNM untuk Tingkatkan Peluang Kerja

Kamis, 25 Juni 2026 – 12:53 WIB
30 Difabel di Brebes Ikuti Program Vokasi PNM untuk Tingkatkan Peluang Kerja - JPNN.COM
Sebanyak 30 difabel di Brebes mendapat pelatihan operator jahit sepatu melalui Program Vokasi Disabilitas yang digelar PNM dan Mandiri Taspen. Foto: PNM

jpnn.com, BREBES - Sebanyak 30 penyandang disabilitas dari Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengikuti Program Vokasi Disabilitas yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Mandiri Taspen di Gedung Islamic Center Brebes.

Program tersebut memberikan pelatihan keterampilan menjahit dengan skema Operator Jahit Sepatu sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Pelatihan difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia dan berlangsung selama lima hari. Para peserta mendapatkan pembekalan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri manufaktur, khususnya sektor alas kaki.

Baca Juga:

Selain memperoleh pelatihan, para peserta juga berkesempatan mengikuti proses penempatan kerja pada perusahaan industri sepatu yang beroperasi di wilayah Brebes setelah menyelesaikan program.

Program Vokasi Disabilitas menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi.

Salah seorang peserta mengaku pelatihan tersebut memberikan harapan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurutnya, program itu tidak hanya menambah keterampilan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri.

Baca Juga:

“Melalui pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru sekaligus kepercayaan diri bahwa kami juga mampu bekerja dan berkarya. Semoga setelah pelatihan ini kami bisa mendapatkan pekerjaan dan membantu keluarga,” ujarnya.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan pemberdayaan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses dunia kerja.

ebanyak 30 penyandang disabilitas di Brebes mengikuti Program Vokasi Disabilitas yang digelar PNM bersama Mandiri Taspen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Difabel  Vokasi Disabilitas  PNM  Mandiri Taspen 
BERITA DIFABEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp