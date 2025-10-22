30 Finalis MediaMIND 2025 Kunjungi PT Timah, Bukit Asam, hingga ANTAM

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 30 finalis telah menyelesaikan rangkaian site visit ke tiga wilayah operasional anggota Grup MIND ID, yaitu Bangka (PT Timah Tbk), Lampung (PT Bukit Asam Tbk), dan Pongkor (PT Aneka Tambang Tbk).

Kunjungan ini merupakan kesempatan bagi para finalis untuk memahami lebih dalam proses bisnis pertambangan.

Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan menyampaikan mineral timah adalah sumber daya alam yang sudah siap untuk mendukung industrialisasi Indonesia.

Pengelolaan dan pengolahan ya juga dijalankan dengan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, guna memastikan nilai manfaat tercapai secara komprehensif dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Rendi berharap kunjungan dari para jurnalis terbaik MediaMIND 2025 dapat menggugah banyak pihak dan semakin memperkuat asa untuk memberi nilai tambah bagi dan dampak positif bagi Negeri.

"Ini saatnya kami melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi kami hilirisasi bukan lah hal baru, tetapi sebuah upaya yang sudah diperjuangkan sejak lama untuk membawa Indonesia memiliki kemandirian industri dan membangun kedaulatan ekonomi," pungkasnya.

Melalui kegiatan site visit ini, para finalis MediaMIND 2025 diharapkan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang menggugah dan berdampak, dengan perspektif yang lebih komprehensif terhadap dunia pertambangan dan kontribusinya bagi kemajuan bangsa.

Salah satu finalis, Nuzulia Nur Rahma, yang berkunjung ke Bangka, mengungkapkan apresiasinya atas kesempatan mengunjungi daerah operasional PT Timah Tbk.