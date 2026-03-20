JPNN.com - Olahraga - Moto GP

30 Menit FP1 MotoGP Brasil: Marc Marquez Memimpin, Pecco Nyaris Tumbang

Jumat, 20 Maret 2026 – 22:43 WIB
Marc Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - GOIANIA – Marc Marquez memimpin jalannya latihan bebas atau free practice 1 MotoGP Brasil di Sirkuit Goiania, Jumat (20/3) malam WIB.

Namun, belum selesai. FP1 baru setengah jalan alias 30 menit dari 60 menit waktu tersedia.

Marc memimpin setelah mengukir waktu satu menit 28,708 detik (setelah enam lap latihan).

Sebelum Marc memimpin, Johann Zarco dan Joan Mir sempat menempatkan catatan waktunya paling atas.

Insiden nyaris terjadi di awal FP1, bahkan belum genap satu lap. Itu melibatkan rekan satu tim Marc Marquez, yakni Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

Pecco nyaris terpeleset.

Namun, menjelang setengah jalan FP1, Pecco mengukir waktu tajam, hanya berjarak 0,001 detik dari Marc Marquez.

Top 5 saat FP1 berusia 30 dari 60 menit ialah Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta, Jorge Martin, dan Joan Mir.

