30 Penerima Manfaat Z-Auto Jabodetabek Ikuti Pelatihan Mekanik

Sabtu, 09 Mei 2026 – 22:15 WIB
Sebanyak 30 penerima manfaat Z-Auto Jabodetabek mengikuti pelatihan mekanik di Depok.

jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 30 penerima manfaat program Z-Auto dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengikuti pelatihan mekanik di SMK Nasional Depok, Depok.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari itu dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta agar mampu menjadi mekanik profesional dan mengembangkan usaha bengkel secara mandiri.

Para peserta merupakan penerima manfaat program Z-Auto, program pemberdayaan ekonomi Baznasyang menyasar pelaku usaha bengkel sepeda motor dari kalangan mustahik.

Ketua Baznas Kota Depok Endang Ahmad Yani, mengatakan pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas peserta agar dapat meningkatkan kualitas layanan usahanya.

“Program ini sejalan dengan filosofi zakat, yaitu bagaimana mentransformasi mustahik menjadi muzaki,” ujar Endang saat membuka kegiatan.

Dia berharap seluruh peserta memanfaatkan pelatihan dengan maksimal sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan langsung dalam pengembangan usaha.

“Kami berharap teman-teman dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan,” katanya.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan program Z-Auto tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

TAGS   penerima manfaat  Z-auto  pelatihan mekanik  Baznas 
