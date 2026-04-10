30 Tahun Mengabdi, SIS Group of Schools Resmikan Kampus Baru di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan tiga dekade dedikasi di dunia pendidikan, SIS Group of Schools kembali mengukir sejarah. Tepat pada ulang tahun ke-30, lembaga pendidikan internasional terkemuka ini resmi meluncurkan kampus terbarunya, SIS North East Jakarta (SIS NEJ Lake Side Campus), Jumat (10/4).

"Langkah ekspansi ini mempertegas komitmen SIS dalam mencetak generasi global yang kompetitif melalui kurikulum berstandar dunia," kata Founder dan Chairman SIS Group of Schools, Jaspal Sidhu, Jumay (10/4).

Didirikan pada 1996 oleh Jaspal Sidhu, SIS bermula dari sebuah kampus di Jakarta Selatan. Kini, dalam waktu 30 tahun, SIS telah bertransformasi menjadi jaringan pendidikan regional yang disegani di Asia.

Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi SIS dalam memadukan keunggulan akademik dengan pembentukan karakter.

SIS menawarkan tiga kurikulum kelas dunia yang terintegrasi, yaitu Kurikulum Singapura, Cambridge IGCSE, dan IB Diploma Programme

Kampus baru yang berlokasi di Asya, Jakarta Garden City, ini bukan sekadar pemindahan lokasi.

SIS North East Jakarta dirancang dengan lingkungan belajar modern yang mengutamakan filosofi pendidikan holistik.

Jaspal Sidhu menyatakan bahwa momentum ini adalah saat yang tepat untuk membayangkan kembali masa depan pendidikan.