Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

30 Tahun Mengabdi, SIS Group of Schools Resmikan Kampus Baru di Jakarta Timur

Jumat, 10 April 2026 – 16:10 WIB
Founder dan Chairman SIS Group of Schools, saat memberikan sambutan pada ulang tahun ke-30 sekaligus peluncuran SIS North East Jakarta (SIS NEJ Lake Side Campus), Jumat (10/4). Foto dokumentasi SIS Group of Schools

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan tiga dekade dedikasi di dunia pendidikan, SIS Group of Schools kembali mengukir sejarah. Tepat pada ulang tahun ke-30, lembaga pendidikan internasional terkemuka ini resmi meluncurkan kampus terbarunya, SIS North East Jakarta (SIS NEJ Lake Side Campus), Jumat (10/4).

"Langkah ekspansi ini mempertegas komitmen SIS dalam mencetak generasi global yang kompetitif melalui kurikulum berstandar dunia," kata Founder dan Chairman SIS Group of Schools, Jaspal Sidhu, Jumay (10/4).

Didirikan pada 1996 oleh Jaspal Sidhu, SIS bermula dari sebuah kampus di Jakarta Selatan. Kini, dalam waktu 30 tahun, SIS telah bertransformasi menjadi jaringan pendidikan regional yang disegani di Asia.

Baca Juga:

Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi SIS dalam memadukan keunggulan akademik dengan pembentukan karakter.

SIS menawarkan tiga kurikulum kelas dunia yang terintegrasi, yaitu Kurikulum Singapura, Cambridge IGCSE, dan IB Diploma Programme

Kampus baru yang berlokasi di Asya, Jakarta Garden City, ini bukan sekadar pemindahan lokasi.

Baca Juga:

SIS North East Jakarta dirancang dengan lingkungan belajar modern yang mengutamakan filosofi pendidikan holistik.

Jaspal Sidhu menyatakan bahwa momentum ini adalah saat yang tepat untuk membayangkan kembali masa depan pendidikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

SIS Group of Schools  SIS North East Jakarta  Sekolah  Jakarta Garden City  
BERITA SIS GROUP OF SCHOOLS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp