Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

3 Ribu Personel Amankan Laga Panas Persib vs Arema

Rabu, 22 April 2026 – 12:15 WIB
Plt. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adiwijaya ditemui di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polrestabes Bandung menerjunkan 3.000 personel untuk mengamankan pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam.

Big match pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 itu diprediksi bakal dihadiri puluhan ribu Bobotoh yang memenuhi stadion.

Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adiwijaya mengatakan rapat koordinasi pengamanan telah dilakukan bersama panitia pelaksana pada Jumat lalu.

Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk antisipasi kemungkinan kedatangan Aremania -suporter Arema- ke stadion.

"Kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi dari pihak pengamanan maupun dari internal selaku pelaksana."

"Kemudian dari kegiatan pengamanan tersebut, kami mempersiapkan personel untuk mengamankan lebih kurang 3.000 personel," kata Adiwijaya saat ditemui di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan pihaknya bersama personel gabungan akan mengamankan jalannya pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Bobotoh yang hadir pun diminta tertib dan menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung.

Sebanyak 3.000 personel diterjunkan Polrestabes Bandung dalam pengamanan pertandingan big match Persib Bandung vs Arema FC di Stadion GBLA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Persib Vs Arema, Persib, Arema, Persib Bandung, Super League, Polrestabes Bandung 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp