Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

31 Diduga Sarang Narkoba di Sumut Dihancurkan Rata Tanah, Lihat

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:44 WIB
31 Diduga Sarang Narkoba di Sumut Dihancurkan Rata Tanah, Lihat - JPNN.COM
Personel polisi membakar tempat yang diduga peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. ANTARA/HO-Bidang Humas Polda Sumatera Utara.

jpnn.com, MEDAN - Polda Sumatera Utara bersama jajaran polres menghancurkan 31 lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, di Medan, Jumat, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Penghancuran itu sebagai langkah tegas terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba,” kata Ferry.

Baca Juga:

Ia mengatakan lokasi yang dihancurkan berupa barak dan gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika.

Lokasi tersebut berada di sejumlah wilayah hukum, antara lain Polres Labuhanbatu, Polres Langkat, dan Polrestabes Medan.

Menurut Ferry, pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan dengan menangkap pelaku, tetapi juga menutup ruang yang diduga menjadi pusat aktivitas peredaran.

Baca Juga:

“Karena itu, penggerebekan sarang narkoba terus dilakukan secara masif untuk memutus mata rantai peredarannya,” ujarnya.

Ia menambahkan banyak lokasi yang selama ini diduga menjadi tempat berkumpul dan aktivitas peredaran narkoba turut menjadi sasaran petugas.

Polda Sumatera Utara bersama jajaran polres menghancurkan 31 lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sejumlah wilayah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sarang Narkoba  kasus penyalahgunaan narkoba 
BERITA SARANG NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp