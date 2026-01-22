31 Tewas Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza

jpnn.com - KAIRO - Sebanyak 31 orang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejak Sabtu pagi, sebagaimana laporan saluran televisi Al Jazeera yang mengutip berbagai sumber medis.

Kekerasan tersebut terjadi sehari sebelum Israel dijadwalkan membuka kembali Penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir.

Pembukaan Penyeberangan Rafah itu akan menjadi yang pertama sejak Mei 2024, menurut laporan tersebut.

Sebelumnya, pada 14 Januari, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, mengumumkan tahap kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Tahap tersebut akan berfokus pada transisi pascagencatan senjata menuju demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, rekonstruksi wilayah, serta pelucutan senjata seluruh personel yang tidak berwenang.

Sebelumnya, Trump pada Kamis (22/1) telah meluncurkan Dewan Perdamaian bentukan pemerintahannya dan mengatakan lembaga tersebut akan bekerja sama dengan PBB untuk menangani krisis global yang melampaui Jalur Gaza.

Trump menyampaikan pernyataan tersebut saat menjamu puluhan pemimpin dunia di sela-sela Forum Ekonomi Dunia, dalam sebuah upacara penandatanganan dokumen pendirian dewan tersebut.

“Kami berkomitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali dengan indah. Ini akan menjadi rencana yang hebat, dan di situlah Dewan Perdamaian benar-benar dimulai,” kata Trump.