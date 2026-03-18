JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

32 Besar Orleans Masters 2026: Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin Mulus, Rian/Rahmat Terjungkal

Rabu, 18 Maret 2026 – 08:25 WIB
Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana saat berlaga pada ajang Orleans Masters 2026 di Palais des Sports, Selasa (17/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kompak melangkah ke 16 besar Orleans Masters 2026.

Berlaga di Palais des Sports, Selasa (17/3) Leo/Bagas mampu meraih kemenangan atas wakil Taiwan Chen Cheng Kuan/Lin Bing Wei 21-13, 21-15.

Kemenangan tersebut juga diikuti Raymond/Joaquin yang mengatasi perlawanan pasangan Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong dua gim langsung 21-13, 21-16.

Baca Juga:

Sayang, kegemilangan Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin tidak diikuti oleh pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Langkah Rian/Rahmat di turnamen BWF Super 300 itu langsung terhenti seusai bertekuk lutut di hadapan ganda putra Jerman Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen lewat pertarungan rubber game 19-21, 21-16, 16-21.

Hasil ini sejatinya menjadi awal yang baik untuk sektor ganda putra Indonesia pada ajang Orleans Masters 2026.

Baca Juga:

Menarik ditunggu perjuangan wakil Merah Putih pada ajang Orleans Masters 2026.

Rencananya babak 16 besar akan bergulir Kamis (19/3) di Palais des Sports, Prancis.(bwf/mcr16/jpnn)

Hasil lengkap 32 besar Orleans Masters 2026 dari sektor ganda putra menempatkan Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin ke babak kedua, Selasa (17/3)

Orleans Masters 2026  Orleans Masters  Leo Bagas  Raymond Joaquin  Ganda Putra 
BERITA ORLEANS MASTERS 2026 LAINNYA:

