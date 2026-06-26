32 Besar Piala Dunia 2026: Belanda Vs Maroko, Brasil Vs Jepang

Jumat, 26 Juni 2026 – 08:26 WIB

jpnn.com - KANSAS - Belanda menumpas Tunisia pada matchday terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Kota Kansas, Jumat (26/6) pagi WIB.

Pada waktu bersamaan, Jepang dan Swedia berbagi skor 1-1 di Dallas.

Hasil itu membuat Tim Oranye Belanda menjadi juara grup.

Baca Juga: 2 Rekor Baru Diukir Ekuador Seusai Bungkam Jerman di Piala Dunia 2026

Jepang harus puas di peringkat kedua.

Swedia di atas Tunisia.

Belanda, Jepang, dan Swedia pun berhak mengantongi tiket 32 Besar.

Sebagai juara Grup F, Belanda mendapat jatah ketemu runner up Grup C, yakni Maroko.

Pada 'kelompok' yang sama dengan Belanda vs Maroko ini juga terdapat Jerman, Afrika Selatan vs Kanada, dan juara Grup I yang akan ditempati Prancis atau Norwegia.