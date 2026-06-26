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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

32 Besar Piala Dunia 2026: Belanda Vs Maroko, Brasil Vs Jepang

Jumat, 26 Juni 2026 – 08:26 WIB
32 Besar Piala Dunia 2026: Belanda Vs Maroko, Brasil Vs Jepang - JPNN.COM
Tunisia vs Belanda di MD3 Grup F Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - KANSAS - Belanda menumpas Tunisia pada matchday terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Kota Kansas, Jumat (26/6) pagi WIB.

Pada waktu bersamaan, Jepang dan Swedia berbagi skor 1-1 di Dallas.

Hasil itu membuat Tim Oranye Belanda menjadi juara grup.

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Jepang harus puas di peringkat kedua.

Swedia di atas Tunisia.

Belanda, Jepang, dan Swedia pun berhak mengantongi tiket 32 Besar.

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Sebagai juara Grup F, Belanda mendapat jatah ketemu runner up Grup C, yakni Maroko.

Pada 'kelompok' yang sama dengan Belanda vs Maroko ini juga terdapat Jerman, Afrika Selatan vs Kanada, dan juara Grup I yang akan ditempati Prancis atau Norwegia.

Cek hasil lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 sampai Jumat pagi, lihat juga bagan 32 Besar.

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TAGS   32 Besar Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Belanda  Jepang  Swedia  Brasil  Maroko 

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