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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

32 Besar Piala Dunia 2026: Kongo Jumpa Inggris, Korea Menangis

Minggu, 28 Juni 2026 – 09:11 WIB
32 Besar Piala Dunia 2026: Kongo Jumpa Inggris, Korea Menangis - JPNN.COM
Pasukan Kongo merayakan keberhasilan lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - ATLANTA - Kongo menyudahi perlawanan wakil Asia Uzbekistan 3-1 pada pertarungan terakhir di Grup K Piala Dunia 2026.

"Republik Demokratik Kongo meraihnya dengan susah payah, bangkit dari ketertinggalan satu gol dan gol yang dianulir untuk mendapatkan hasil yang memperpanjang petualangan luar biasa mereka di Piala Dunia," kupasan awak FIFA.

Congo DR goals: Wissa (68, 90+1), Mayele (78)
Uzbekistan goals: Shomurodov (10)

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"Tim debutan Uzbekistan pun pulang setelah finis di posisi terbawah Grup K."

Hasil itu membuat Kongo finis sebagai peringkat ketiga grup, di bawah si juara Kolombia dan runner up Portugal (pada waktu yang sama Kolombia vs Portugal 0-0).

"Ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Namun, yang terpenting ialah 32 Besar yang bersejarah," kata penyerang Kongo Yoane Wissa.

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Kongo masuk 32 Besar sebagai satu dari delapan peringkat ketiga terbaik dan menantang Inggris di babak gugur pertama tersebut.

"Kami akan menikmati momen ini karena ini sangat berat. Semua pemain. Pemain pengganti. Mereka yang pernah mengenakan jersei ini sebelumnya, dan mereka yang akan mengenakannya di 32 Besar. Kami harus bangga. Terima kasih kepada seluruh rakyat Kongo. Mereka tahu, kami melakukannya untuk mereka," tutur Wissa.

32 Besar Piala Dunia 2026: Portugal vs Kroasia, Kolombia vs Ghana, Inggris vs Kongo, terus...

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TAGS   32 Besar Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Kongo  Portugal  Kolombia  Hasil Piala Dunia 2026 
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