32 Brand Mobil Siap Guncang GJAW 2025, Berikut Daftranya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pencinta otomotif tanah air akan dimanjain lewat pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 21–30 November.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pameran otomotif itu akan menggunakan lebih besar, yaitu Hall 1-10.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika mengungkapkan ajang ini untuk meningkatkan penjualan secara masif dan mendorong pasar otomotif di Indonesia guna mencapai target penjualan di penghujung tahun.

“Pameran ini menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk memperoleh beragam pilihan kendaraan terbaru. Berbeda dengan pameran Gaikindo lainnya, ajang ini memiliki fokus utama untuk mendorong penjualan secara maksimal,” ujar Putu.

GJAW 2025 tidak hanya menampilkan deretan mobil terkini dari berbagai merek, tetapi juga menghadirkan beragam kegiatan interaktif dan hiburan yang lebih menarik dari tahun sebelumnya.

Menggunakan 90.000 meter persegi dari ICE BSD City, pameran itu diikuti oleh lebih dari 80 merek otomotif ternama.

Untuk roda empat atau mobil 32 brand mobil ikut berpartisipasi antara lain BAIC, BMW, BYD, Changan, Citroen, Chery, Daihatsu, Denza, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, Honda, Jaecoo, Jeep, Jetour, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Polytron, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast, dan Wuling.

Sementara roda dua sejumlah merek seperti Indomobil E-Motor, Royal Enfield, dan Scomadi, yang akan menghadirkan beragam model serta teknologi terbaru untuk memperkaya pilihan pengunjung.