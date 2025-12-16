323 Dapur MBG Layani Warga Terdampak Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 323 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG), melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dapur MBG di wilayah-wilayah yang terdampak bencana beralih fungsi menjadi penyedia makanan bergizi untuk para pengungsi.

Dari 323 SPPG yang beralih fungsi itu, sebanyak 109 di antaranya berada di Aceh, 148 SPPG di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat.

Hal itu dikatakan Dadan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12).

"Terkait dengan tanggap bencana, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumut ada 148 SPPG, di Provinsi Sumbar ada 66 SPPG. Total 323 SPPG yang dikonversi karena terdampak bencana," ucap Dadan.

Dadan memastikan bahwa anggaran untuk SPPG-SPPG di wilayah terdampak bencana selalu tersedia. sehingga dapat terus melayani masyarakat di masa tanggap darurat bencana.

"Kami pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kami pastikan selalu tersedia uangnya untuk bisa melayani masyarakat," kata dia.

Selain itu, Dadan juga melaporkan bahwa sebanyak 17.555 SPPG telah berdiri di 38 provinsi di seluruh Indonesia.