Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

327 Orang Ditangkap, Tujuh Tersangka Aksi Demo Rusuh

Senin, 01 September 2025 – 04:00 WIB
327 Orang Ditangkap, Tujuh Tersangka Aksi Demo Rusuh - JPNN.COM
Seorang ibu memeluk anaknya yang dibebaskan oleh polisi, Minggu (31/8/2025), seusai aksi berakhir rusuh di depan Mapolda Jateng di Semarang. (ANTARA/I.C. Senjaya)

jpnn.com, SEMARANG - Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan penyidik menetapkan tujuh orang sebagai tersangka perusakan fasilitas umum saat terjadi aksi di depan Mapolda Jateng di Semarang dalam dua hari terakhir.

Menurut dia, para tersangka diduga melakukan pelemparan terhadap petugas serta perusakan terhadap fasilitas umum.

"Ditetapkan tujuh tersangka yang terdiri atas enam anak dan satu dewasa," kata Artanto di Semarang, Minggu.

Baca Juga:

Dia memastikan penetapan tersangka tersebut didasarkan atas bukti dan saksi yang diperoleh di lapangan.

Artanto menyebut ketujuh tersangka tersebut merupakan bagian dari 327 orang yang diamankan petugas usai penyerangan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu (30/8) sore.

Dia menuturkan 327 orang yang diamankan itu sebagian besar merupakan anak di bawah umur.

Baca Juga:

"Hari ini kami undang para orang tuanya untuk menjemput dan membuat janji tidak akan mengulangi perbuatannya," katanya.

Selain tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, sisanya ditetapkan sebagai saksi.

Dari 327 orang yang ditangkap, tujuh jadi tersangka aksi demo rusuh dalam dua hari terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demo  Demo Rusuh  Polda Jateng  Jateng 
BERITA DEMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp