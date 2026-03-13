33.917 Paket Pangan Didistribusikan untuk Warga Palestina selama Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan 33.917 paket pangan bagi warga Palestina yang tersebar di wilayah Gaza, Khan Younis, dan Al-Quds (Yerusalem) selama Ramadan.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program darurat pangan Baznas untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akses logistik akibat situasi keamanan dan ekonomi yang tidak menentu di wilayah tersebut.

Setiap paket berisi bahan pangan bergizi yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.

Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid mengatakan program ini terlaksana berkat dukungan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Baznas.

“Distribusi paket pangan ini merupakan kepedulian masyarakat Indonesia kepada warga Palestina. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di Palestina tidak merasa sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit ini,” ujar Subhan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3).

Menurut dia, penyaluran bantuan di wilayah Palestina membutuhkan koordinasi yang ketat karena kondisi wilayah yang sensitif dan keterbatasan akses di lapangan.

Baznas juga terus memperkuat kerja sama dengan mitra lokal agar bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat masuk secara konsisten dan tepat sasaran, khususnya di Gaza dan Yerusalem.

Melalui program ini, Baznas berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi warga Palestina sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah situasi yang sulit. (jlo/jpnn)