JPNN.com - Nasional - Humaniora

34 Jasad Longsor Cisarua Teridentifikasi, Korban dari TNI AL Belum Diungkap  

Rabu, 28 Januari 2026 – 15:56 WIB
34 Jasad Longsor Cisarua Teridentifikasi, Korban dari TNI AL Belum Diungkap
Proses pencarian korban tertimbun material longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat menerima 50 kantong jenazah pada hari ke-4 operasi pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan hari ini operasi pencarian masih berlanjut sejak pagi hari.

Sampai dengan malam tadi, Polda Jabar sudah menerima 50 kantong jenazah dari Tim SAR Gabungan.

Dari puluhan jenazah itu, terdapat penambahan empat orang yang teridentifikasi, dari data awal 30. Artinya, sebanyak 16 jenazah masih dalam proses identifikasi.

"Hingga Selasa malam pukul 19.00 WIB, total kantong jenazah yang diterima Posko DVI Polda Jawa Barat berjumlah 50 kantong, setelah adanya kedatangan tambahan 10 kantong jenazah," kata Hendra dalam keterangannya, Rabu (28/1).

Hendra menambahkan proses post-mortem dan ante-mortem yang berhasil dilakukan mengalami peningkatan.

Hingga malam tadi, total 34 korban telah teridentifikasi, bertambah dari sebelumnya 30 korban.

Sebanyak empat korban yang berhasil diidentifikasi dan resmi dirilis pada malam tadi mencakup PM 41 atas nama Awang Sih (70 tahun), teridentifikasi melalui properti, tanda medis, dan medis gigi.

Sebanyak 34 jasad korban longsor Cisarua KBB berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polda Jabar.

