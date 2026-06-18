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JPNN.com - Ekonomi

34 Perusahaan Meraih Pengakuan AEO, Bea Cukai Dorong Perdagangan yang Berdaya Saing

Kamis, 18 Juni 2026 – 15:13 WIB
34 Perusahaan Meraih Pengakuan AEO, Bea Cukai Dorong Perdagangan yang Berdaya Saing - JPNN.COM
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama (kiri) menyerahkan sertifikat AEO kepada PT Pertamina Patra Niaga. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan mendorong ekosistem perdagangan internasional yang aman, patuh, efisien, dan berdaya saing melalui pengembangan komunitas perusahaan Authorized Economic Operator (AEO) Indonesia.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyerahan sertifikat AEO kepada 34 perusahaan yang telah menyelesaikan proses sertifikasi pada periode September 2025 hingga Mei 2026 di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (18/6).

Penyerahan sertifikat AEO menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai operator ekonomi terpercaya dalam rantai pasok perdagangan internasional.

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Status AEO diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan, keamanan, serta penerapan tata kelola rantai pasok yang baik.

Sebanyak 34 perusahaan yang menerima sertifikat AEO berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari manufaktur, perdagangan, hingga jasa logistik.

Dengan penambahan tersebut, jumlah perusahaan yang telah memperoleh pengakuan AEO hingga Mei 2026 mencapai 210 perusahaan.

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Jumlah tersebut terdiri atas 183 perusahaan dengan jenis operator ekonomi eksportir dan importir, serta 27 perusahaan dengan jenis operator ekonomi di bidang jasa logistik lainnya, seperti pergudangan, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), pengangkut, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), dan lainnya.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan program AEO merupakan bentuk kemitraan strategis antara Bea Cukai dan dunia usaha untuk membangun rantai pasok perdagangan internasional yang berkualitas.

Bea Cukai menyerahkan sertifikat AEO kepada 34 perusahaan yang telah menyelesaikan proses sertifikasi pada periode September 2025 hingga Mei 2026

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TAGS   sertifikat AEO  perusahaan  Bea Cukai  Budi Prasetiyo  Perdagangan  perusahaan aeo 
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