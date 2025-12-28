3.473 Honorer Lebak Bangga Dilantik Jadi PPPK Paruh Waktu Oleh Pak Bupati

jpnn.com, LEBAK - Sebanyak 3.473 honorer Kabupaten Lebak akhirnya dilantik menjadi PPPK Paruh Waktu. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang hanya menyerahkan SK PPPK paruh waktu, Pemkab Lebak memberikan penghargaan dengan melantik PPPK paruh waktunya.

Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya resmi melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lapangan Stadion Uwes Qorni pada Senin (22/12).

"Berkat perjuangan dan dukungan kuat dari Pemkab Lebak, akhirnya sebanyak 3.473 tenaga honorer resmi beralih status dari tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK Paruh Waktu," kata ketua Ikatan Pegawai Non ASN (IPNA) kabupaten Lebak Bahri Permana kepada JPNN, Minggu (28/12).

Dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bupati Lebak yang sudah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK Paruh Waktu secara langsung.

Menurut Bahri, Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan pemimpin yang responsif dan paham dengan harapan para PPPK Paruh Waktu.

"Pelantikan di musim penghujan dengan menghadirkan ribuan orang pegawai bukan perkara mudah, bahkan di beberapa daerah ada yang melaksanakan pelantikan via zoom meeting atau hanya perwakilan," beber Bahri.

Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jangan Hanya Dipandang sebagai Pekerjaan untuk Mendapat Penghasilan

Mewakili seluruh PPPK Paruh Waktu, Bahri menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya yang sudah melantik secara langsung 3.473 PPPK Paruh Waktu di Stadion Uwes Qorni, "Alhamdulillah cuacanya mendukung, situasinya berjalan aman dan kondusif,”ucap Bahri.

Pascadilantik, Bahri mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu untuk melakukan refleksi. Pelantikan bukan sekadar perayaan, tetapi lebih dari itu pelantikan merupakan penyematan tugas dan tanggung jawab kepada PPPK Paruh Waktu untuk menjadi ASN yang BerAKHLAK dan mendukung pencapaian visi pembangunan Lebak RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, Yakin).