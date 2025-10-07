3,5 Juta Peserta Siap Ikut TKA 2025, Jenjang SMA Terbanyak

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 3,5 juta peserta siap ikut tes kompetensi akademik (TKA) 2025.

Proses pendaftaran TKA 2025 telah resmi ditutup pada 5 Oktober 2025 dengan partisipasi yang sangat tinggi.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan sebanyak 3.518.167 calon peserta dari 43.918 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah terdaftar.

Jenjang SMA menjadi penyumbang peserta terbesar dengan 1,75 juta calon peserta, diikuti SMK sebanyak 1,59 juta peserta, dan MA 506 ribu peserta.

Di samping itu, beberapa satuan pendidikan keagamaan dan khusus seperti SMTK, SMAK, SMAgK, serta SLB juga berpartisipasi aktif dalam pendaftaran tahun ini.

Dari sisi moda pelaksanaan, sebagian besar satuan pendidikan telah siap menyelenggarakan TKA secara digital.

Sebanyak 67,9 persen satuan pendidikan akan melaksanakan TKA secara daring, 12,2 persen secara semi-daring, sementara 19,9 persen masih dalam tahap finalisasi moda pelaksanaan.

Kepala BSKAP Toni Toharudin mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran ini.