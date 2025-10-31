Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

35 Peserta Ikuti Uji Kompetensi K3 Konstruksi di Ponpes Lirboyo Kediri

Jumat, 31 Oktober 2025 – 15:50 WIB
35 Peserta Ikuti Uji Kompetensi K3 Konstruksi di Ponpes Lirboyo Kediri - JPNN.COM
Sebanyak 35 peserta ikuti uji kompetensi Petugas K3 Konstruksi di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Foto: source for jpnn

jpnn.com, KEDIRI - Sebanyak 35 peserta mengikuti uji kompetensi Petugas K3 Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya di Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (26/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan penerapan keselamatan kerja dan kualitas konstruksi di lingkungan pondok pesantren.

Sebelum pelaksanaan uji kompetensi, para peserta telah menjalani serangkaian pelatihan dengan berbagai materi, di antaranya Sosialisasi Pengelolaan Sanitasi di Pondok Pesantren, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta praktik penyusunan laporan pelaksanaan keselamatan konstruksi.

Baca Juga:

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap standar K3 di sektor konstruksi.

Selain pelatihan Petugas K3 Konstruksi, kegiatan serupa juga diadakan untuk tukang bangunan gedung, yang diikuti sebanyak 116 peserta.

Pelatihan tersebut mencakup materi pekerjaan struktur bawah seperti galian dan pondasi, pemasangan bata, plesteran, pemasangan keramik, pembuatan atap, hingga praktik instalasi plumbing. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga 1 November 2025.

Baca Juga:

Kegiatan pelatihan dan uji kompetensi ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada Selasa (21/10/2025).

Dalam sambutannya, da menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkeselamatan dan berkelanjutan.

Sebanyak 35 peserta ikuti uji kompetensi Petugas K3 Konstruksi di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   uji kompetisi k3  K3 Konstruksi  Ponpes Lirboyo  standar k3  K3 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp