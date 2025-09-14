Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

350 Ribu Penduduk Gaza Mengungsi Akibat Serangan Israel

Minggu, 14 September 2025 – 17:15 WIB
Warga Palestina membawa berbagai barang mereka saat mengungsi dari Jalur Gaza utara ke selatan, Selasa (9/9/2025). Militer Israel pada Selasa (9/9) memerintahkan seluruh penduduk Kota Gaza untuk mengungsi jelang serangan skala luas dan memperingatkan warga yang masih bertahan akan menghadapi bahaya besar. ANTARA FOTO/Xinhua/Rizek Abdeljawad/tom.

jpnn.com - ANKARA - Pemerintah Gaza pada Sabtu (13/9) mengecam serangan militer Israel, yang terus berlangsung.

Serangan Israel itu telah memaksa lebih dari 350 ribu warga mengungsi dari kawasan timur menuju wilayah pusat dan barat Kota Gaza.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kantor Media Pemerintah disebutkan bahwa Israel sejak 11 Agustus 2025 telah menargetkan kawasan permukiman di Kota Gaza melalui serangan darat.

Kantor tersebut juga mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz yang menyebut bahwa “pintu neraka di Gaza telah terbuka” terhadap kelompok perlawanan.

Pemerintah Gaza menyatakan bahwa dalam kenyataannya Israel secara sistematis menyerang warga sipil tak bersenjata, termasuk perempuan, anak-anak, dan lanjut usia, serta menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, serta tenda pengungsian.

Pemerintah mencatat lebih dari 1.600 bangunan bertingkat hancur total. Lebih dari 2.000 bangunan rusak berat. Lalu, lebih dari 13.000 tenda pengungsian musnah.

Sejak awal September, 70 bangunan telah hancur total, 120 rusak berat, dan lebih dari 3.500 tenda pengungsian hancur.

Bangunan tersebut sebelumnya dihuni lebih dari 50.000 warga. Sementara, tenda yang hancur menampung lebih dari 52.000 pengungsi.

Sebanyak 350 ribu penduduk Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan militer Israel.  

Sumber ANTARA

