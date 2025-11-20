Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

3500 Penonton Tumplek di Soundrenaline 'Sana Sini di Makassar', Rayakan Musik dari Timur

Kamis, 20 November 2025 – 04:34 WIB
3500 Penonton Tumplek di Soundrenaline 'Sana Sini di Makassar', Rayakan Musik dari Timur - JPNN.COM
3500 penonton tumplek di Soundrenaline 'Sana Sini di Makassar', merayakan musik, seni, dan kolaborasi dari Timur. Foto dok. Soundrenaline

jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak 3.500 penonton memadati Soundrenaline “Sana Sini di Makassar" di empat titik berbeda: Riuh Records, The Backyard, Dupli Dining & Lounge, dan Lapangan Parkir Phinisi Point Mall.

Mereka ikut merayakan semangat kolaborasi dan keberagaman ekspresi kreatif dari Timur Indonesia.

Laman soundrenaline.id memaparkan rangkaian dimulai di The Lab & The Space di Riuh Records, yang menghadirkan atmosfer hangat dan eksperimental.

Baca Juga:

Sesi Screening & Storytelling membuka ruang dialog hangat bersama dua kreator visual Sulawesi Selatan: Wahyu Al Mardhani, videografer asal Palopo dengan dokumenternya yang reflektif, serta Aco Tenri, sutradara yang karya-karyanya dikenal kuat secara naratif dan emosional.

Riuh Records kemudian berubah menjadi panggung penuh energi dengan penampilan OG Avamato. Ada juga penampilan spesial dari Murphy Radio, yang di akhir set mereka menghadirkan kejutan berupa kolaborasi perdana bersama Beijing Connection.

"Ini menandai pertama kalinya kami berdua tampil bersama dalam satu panggung," kata Murphy Radio, Rabu (19/11).

Baca Juga:

Kolaborasi eksperimental Murphy Radio x Beijing Connection ini menciptakan dinamika panggung yang intens, penuh eksplorasi, dan langsung menjadi salah satu momen paling berkesan hari itu, dan disertai dengan peluncuran merchandise ekslusif hasil kolaborasi keduanya.

Tidak hanya musik, diskusi Cross Panel Talks: “From Homeground to Headlines” mempertemukan lintas kreator—dari ilustrator Firman Hatibu, sutradara Aco Tenri, musisi Pandu Fuzztoni (MORFEM), dan Delpi (Dongker).

Sebanyak 3500 penonton tumplek di Soundrenaline 'Sana Sini di Makassar', merayakan musik, seni, dan kolaborasi dari Timur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soundrenaline  Soundrenaline Sana Sini  Konser musik  Soundrenaline 2025 
BERITA SOUNDRENALINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp