3500 Penonton Tumplek di Soundrenaline 'Sana Sini di Makassar', Rayakan Musik dari Timur

Kamis, 20 November 2025 – 04:34 WIB

jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak 3.500 penonton memadati Soundrenaline “Sana Sini di Makassar" di empat titik berbeda: Riuh Records, The Backyard, Dupli Dining & Lounge, dan Lapangan Parkir Phinisi Point Mall.

Mereka ikut merayakan semangat kolaborasi dan keberagaman ekspresi kreatif dari Timur Indonesia.

Laman soundrenaline.id memaparkan rangkaian dimulai di The Lab & The Space di Riuh Records, yang menghadirkan atmosfer hangat dan eksperimental.

Sesi Screening & Storytelling membuka ruang dialog hangat bersama dua kreator visual Sulawesi Selatan: Wahyu Al Mardhani, videografer asal Palopo dengan dokumenternya yang reflektif, serta Aco Tenri, sutradara yang karya-karyanya dikenal kuat secara naratif dan emosional.

Riuh Records kemudian berubah menjadi panggung penuh energi dengan penampilan OG Avamato. Ada juga penampilan spesial dari Murphy Radio, yang di akhir set mereka menghadirkan kejutan berupa kolaborasi perdana bersama Beijing Connection.

"Ini menandai pertama kalinya kami berdua tampil bersama dalam satu panggung," kata Murphy Radio, Rabu (19/11).

Kolaborasi eksperimental Murphy Radio x Beijing Connection ini menciptakan dinamika panggung yang intens, penuh eksplorasi, dan langsung menjadi salah satu momen paling berkesan hari itu, dan disertai dengan peluncuran merchandise ekslusif hasil kolaborasi keduanya.

Tidak hanya musik, diskusi Cross Panel Talks: “From Homeground to Headlines” mempertemukan lintas kreator—dari ilustrator Firman Hatibu, sutradara Aco Tenri, musisi Pandu Fuzztoni (MORFEM), dan Delpi (Dongker).