3515 Honorer Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gajian Sebentar Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 3515 honorer kabupaten Sleman menerima SK PPPK paruh waktu secara bersamaan. SK PPPK paruh waktu ini diberikan kepada semua honorer lintas instansi dan profesi.

Ketua Tenaga Kependidikan (Tendik) Nasional Moh. Saiful Anam termasuk salah satu dari 3515 honorer yang menerima SK PPPK paruh waktu.

"Alhamdulillah kami bersyukur sekali akhirnya hari ini jadi ASN PPPK paruh waktu," kata Saiful kepada JPNN, Rabu (3/12).

Dia mengungkapkan, penyerahan SK PPPK paruh waktu disaksikan para pejabat daerah. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman, bahkan berpesan untuk bersyukur atas pengangkatan PPPK paruh waktu ini.

"Pak Kadis bilang kami harus banyak bersyukur karena sudah bukan honorer lagi. Kinerja harus ditingkatkan," ucapnya.

Sesuai SK PPPK paruh waktu yang diterima, masa kontrak dimulai dari SK 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026.

Untuk Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) ditetapkan 1 Januari 2026. Itu artinya, gaji PPPK paruh waktu dihitung mulai 1 Januari 2026.

Ditanya berapa besaran gaji PPPK patuh waktu, Saiful mengatakan, masih menunggu surat susulan dari Dinas Pendidikan kabupaten Sleman.