36 Hektare Lahan Gunung Rinjani Terbakar

jpnn.com, MATARAM - Tim gabungan Dalkarhut berhasil mengendalikan dan memadamkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Rinjani Lombok yang terjadi pada Jumat (17/10).

"Kebakaran hutan di kawasan hutan Gunung Rinjani telah berhasil dipadamkan," kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani NTB Yarman di Mataram, Minggu (19/10).

Dia mengatakan setelah dua hari berturut-turut petugas gabungan bertarung melawan ganasnya api di kawasan hutan Rangga Pande, Sembalun Lawang Resor Sembalun, SPTN Wilayah II Taman Nasional Gunung Rinjani, api telah berhasil dipadamkan.

"Total luas kebakaran lahan itu mencapai 36 hektare," katanya.

Di tengah topografi terjal, angin kencang dan vegetasi kering yang mudah terbakar, tim yang terdiri dari Balai TNGR, Dalkarhutla Jabalnusra, Polsek, Koramil, dan MPA tetap siaga dan tak gentar.

"Upaya dimulai sejak pagi (Sabtu), menyusuri titik-titik bara, memadamkan api, hingga memastikan kawasan kembali aman," katanya.

Semua personel kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Namun, kisah ini bukan akhir dari perjuangan, karena karhutla bisa terjadi kapan saja dan kewaspadaan adalah kunci.

"Mari kita jaga Rinjani dari api, karena sekali terbakar, luka alam tak mudah sembuh," katanya.