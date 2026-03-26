Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Seputar Mudik

36 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta, Korlantas Siapkan Contraflow

Kamis, 26 Maret 2026 – 18:48 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat meninjau Pos Terpadu Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (26/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, BREBES - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memantau pergerakan arus balik Lebaran 2024 di sepanjang Tol Trans Jawa.

Meski Operasi Ketupat telah berakhir, polisi kini menyiagakan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KRYD).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan berdasarkan data proyeksi, jumlah pemudik yang melakukan perjalanan balik mencapai 3,4 juta orang. Namun, hingga saat ini masih ada ribuan kendaraan yang belum melintas.

"Dari proyeksi arus balik yang jumlahnya 3,4 juta, sampai saat ini masih tersisa 36 persen yang belum kembali," kata Irjen Agus saat meninjau Pos Terpadu Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (26/3).

Pantauan di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di sepanjang jalan tol masih tergolong padat.

Titik-titik perlambatan kendaraan terpantau terutama saat mendekati rest area.

"Terjadi perlambatan, tetapi kehadiran anggota Polri masih ada di lapangan untuk mengatur arus melalui manajemen rekayasa lalu lintas," tegasnya.

Demi mengurai kepadatan, polisi melakukan sejumlah langkah diskresi di titik-titik krusial. Salah satunya di KM 162 dan KM 169 guna menghindari penumpukan di Rest Area 164.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Balik  Contraflow  Arus Mudik  Lebaran 
BERITA ARUS BALIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp