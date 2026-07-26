3.700 Pelari Ramaikan NOTARACE 2026, Rangkaian HUT ke-118 INI

jpnn.com, JAKARTA - NOTARACE 2026 sukses dihadiri 3.700 peserta yang terdiri atas Notaris, Anggota Luar Biasa (ALB), dan masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia di Eastvara BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (26/7).

Mengusung tagline "Legal Precision, Racing Passion", ajang ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memadukan olahraga, pengembangan profesi, serta semangat kebersamaan.

Para peserta akan mengikuti tiga kategori lomba, yaitu 10K Run, 5K Run, dan 2,5K Fun Run, dengan rute yang melintasi kawasan BSD City.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M., mengatakan NOTARACE telah berkembang menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memperkuat kebersamaan keluarga besar INI.

Namun, menjadi ruang kolaborasi dengan masyarakat luas.

"NOTARACE merupakan simbol bahwa profesi notaris tidak hanya identik dengan ketelitian dan kepastian hukum, tetapi juga memiliki semangat untuk terus bergerak, berkolaborasi, dan menginspirasi,” ujar Dr. Irfan.

Dia menyebut melalui tagline Legal Precision, Racing Passion, INI ingin menunjukkan nilai-nilai profesionalisme yang kami junjung tinggi dapat berjalan seiring dengan semangat hidup sehat, sportivitas, dan kebersamaan.

Kehadiran Penyegaran Pengetahuan dalam rangkaian kegiatan juga menegaskan komitmen Ikatan Notaris Indonesia untuk terus mendukung peningkatan kompetensi anggotanya.