3.700 Peserta Ikuti Notarace 2026, Pemkab Tangerang Sebut Beri Dampak Ekonomi Daerah

jpnn.com, TANGERANG - Ajang lari tahunan Notarace 2026 yang menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 Ikatan Notaris Indonesia (INI) sukses diikuti oleh 3.700 peserta di Eastvara Mall BSD, Kabupaten Tangerang pada Minggu (26/7).

Dari total peserta, sekitar 70 persen di antaranya notaris yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Riau, Lombok, hingga wilayah luar Pulau Jawa lainnya.

Mengusung tema “Satu Pengabdian, Sejuta Kepercayaan, 118 Tahun INI untuk Indonesia Emas”, Notarace 2026 menghadirkan perpaduan olahraga, hiburan, dan edukasi profesi melalui kategori 10K, 5K, hingga Fun Walk 2,5K.

Penyelenggaraan acara penting itu turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah hingga Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Irfan Ardiansyah.

Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengapresiasi penyelenggaraan Notarace 2026 yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun sektor perekonomian daerah.

“Selain melibatkan masyarakat, peserta dari seluruh Indonesia juga turut hadir dan memberikan manfaat bagi sektor pariwisata serta perhotelan di Kabupaten Tangerang,” kata Intan di Tangerang, baru-baru ini.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan dukungannya secara penuh melalui koordinasi dengan aparat hingga fasilitasi perizinan demi kelancaran kegiatan tahunan tersebut.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun," imbuhnya.