3.702 Boks Pakaian Dalam asal Yogyakarta Meluncur ke Jepang dan Jerman 

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Busana Agracipta Remaja 1 berhasil mengekspor sebanyak 3.702 boks pakaian dalam ke pasar Jepang dan Jerman pada Kamis (12/03).

Perusahaan asal Yogyakarta itu melakukan pngiriman barang itu menggunakan dua kontainer berukuran 40 feet, dengan estimasi devisa mencapai USD363.143,4, atau sekitar Rp6 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono, menyampaikan capaian ini menjadi bukti nyata daya saing produk garmen Indonesia di pasar global.

“Ekspor ini menunjukkan bahwa produk dalam negeri, khususnya dari sektor tekstil dan garmen, mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar internasional,” ujarnya.

Dia menambahkan, Bea Cukai Yogyakarta terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal guna mendukung kelancaran kegiatan ekspor.

Menurutnya, proses yang cepat dan sesuai ketentuan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah.

Lebih lanjut, Imam menegaskan pihaknya tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan internasional.

Dia menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor sekaligus meningkatkan kontribusi devisa negara.