3.749 Mahasiswa BEM PTNU Berkomitmen Jaga NKRI Melalui Penguatan Nasionalisme

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 3.749 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Nusantara mendeklarasikan komitmen menjaga NKRI dan memperkuat nasionalisme generasi muda Indonesia pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia.

Kegiatan itu dipusatkan secara simbolis di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Agenda ini menjadi refleksi akademik sekaligus konsolidasi kebangsaan mahasiswa NU dari seluruh penjuru Nusantara.

Momentum tersebut menjadi titik awal peneguhan peran strategis mahasiswa dalam menyiapkan ekosistem generasi emas menyongsong era demografi 2045, dengan pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam statemennya, Achmad Baha’ur Rifqi selaku Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, menyampaikan pihaknya sebagai representasi mahasiswa PTNU dari Sabang sampai Merauke, menegaskan untuk siap menjadi mitra kritis-konstruktif pemerintah.

"Terutama dalam memperkuat kedaulatan bangsa dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan spiritualitas kebangsaan," ujar dia dalam siaran persnya, Senin (18/8).

Adapun Bundaran HI dipilih sebagai lokasi simbolik, karena mencerminkan episentrum modernitas nasional dan menjadi representasi keterbukaan ruang publik bagi partisipasi generasi muda sebagai subjek perubahan bangsa.

Penegasan komitmen ini akan ditindaklanjuti melalui rangkaian kajian ideologis, forum ilmiah nasional, serta inisiatif strategis lintas bidang sebagai bentuk kontribusi nyata BEM PTNU Se-Nusantara bagi kemajuan Indonesia di era pemerintahan saat ini.

Adapun yang menjadi pokok komitmen deklaratif yakni menjaga keutuhan dan ideologi NKRI melalui penguatan wawasan kebangsaan dan literasi geopolitik di kalangan generasi muda.