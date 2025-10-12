3.767 Siswa Bertarung di National Junior Science Technology Olympiad 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 3.767 peserta dari 1.904 sekolah di seluruh Indonesia mengikuti National Junior Science Technology Olympiad (JSTO), kompetisi tingkat nasional bagi siswa SMP dan sederajat di seluruh Indonesia.

Peserta berkompetisi pada bidang Matematika, Sains dan Informatika dengan tingkat kompleksitas soal yang merujuk pada kontestasi Olimpiade Sains Nasional.

Kompetisi besutan SMA Unggulan Rushd bekerja sama dengan platform asesmen digital terkemuka Algobash berlangsung dalam tiga tahap yaitu Seleksi Regional pada 6-7 Desember 2025, Seleksi Nasional pada 13-14 Desember 2025.

Selanjutnya tahapan terakhir, yaitu Grand Final yang diselenggarakan di SMA Unggulan Rushd pada 4-5 Januari 2025.

Head of Principal SMA Unggulan Rushd, Eko Sugiyanto mengatakan, antusiasme peserta datang dari seluruh wilayah Indonesia, provinsi Jawa Barat menjadi peserta dengan jumlah terbanyak yaitu 1.139 siswa.

Disusul provinsi Jawa Tengah 606 siswa, Jawa Timur 560 siswa, DKI Jakarta 412 siswa, Banten 212 siswa, DI Yogyakarta 118 siswa, Sulawesi Selatan 98 siswa, Sulawesi Utara 87 siswa, Kepulauan Riau 80 siswa dan Sumatera Utara 68 siswa.

Selain memperebutkan gelar juara, para peserta juga berkompetisi untuk memperebutkan beasiswa dari SMA Unggulan Rushd dan hadiah uang tunai.

"Pada gelaran pertama ini, JSTO menghadirkan bidang lomba informatika, menjadikannya sebagai satu-satunya kompetisi nasional pertama di tingkat SMP dan sederajat yang menempatkan kompetisi kemampuan computational thinking," kata Eko Sugiyanto dalam keterangan resmi, Selasa (9/12).