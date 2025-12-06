3.868 PPPK Paruh Waktu Dibekali Tugas Tingkatkan Pelayanan Pemerintah Bogor

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menghadiri upacara peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sekaligus penyerahan SK bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pemerintah Kota Bogor di Lapangan Sempur.

Dalam kesempatan itu, Adityawarman menyampaikan harapannya agar 3.868 PPPK Paruh Waktu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik Kota Bogor sejalan dengan visi–misi RPJMD dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berharap dengan kehadiran PPPK Paruh Waktu ini mampu mencapai target pelayanan pemerintahan yang optimal dengan memegang prinsip good governance,” ujar Adityawarman, dalam keterangannya, Sabtu (6/12).

Data BKPSDM Kota Bogor menunjukkan bahwa formasi PPPK Paruh Waktu terdiri dari 200 guru, 17 tenaga kesehatan, dan 3.651 tenaga teknis.

Untuk tenaga teknis, formasi terbagi dalam empat jabatan: Pengelola Umum Operasional (749 orang), Operator Layanan Operasional (2.492 orang), Pengelola Layanan Operasional (116 orang), dan Penata Layanan Operasional (294 orang).

Adityawarman juga mengingatkan kembali seluruh ASN Kota Bogor agar menjaga komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang menurutnya merupakan esensi utama keberadaan aparatur pemerintahan.

Pada momen tersebut, ia menyinggung penyusunan APBD 2026 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga dan dijalankan secara tepat sasaran oleh jajaran birokrasi.

“Tahun depan adalah tahun yang menandakan berjalannya pemerintahan Kota Bogor. Peran ASN akan sangat krusial untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Dedie dan Wakil Wali Kota Jenal,” kata Adityawarman. (jlo/jpnn)