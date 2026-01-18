Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

39 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 – 14:54 WIB
39 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir - JPNN.COM
Ilustrasi banjir Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mendata ada 39 RT di Jakarta yang masih terendam banjir pada Minggu (18/1) hingga pukul 11.00 WIB.

Selain 39 RT tersebut, ada 28 ruas jalan yang juga tergenang akibat curah hujan tinggi di ibu kota.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 39 RT dan 28 ruas jalan tergenang,” ungkap Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta, Mohammad Yohan dalam keterangan resmi.

Ketinggian genangan sendiri beragam di berbagai daerah mulai dari 15 hingga 40 sentimeter (cm).

Adapun, RT terbanyak yang tergenang banjir, yakni Jakarta Barat sebanyak 19 RT, lalu Jakarta Timur sebanyak 3 RT, dan Jakarta Utara 4 RT.

BPBD disebut telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Badan tersebut juga berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

BPBD DKI Jakarta juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

