Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

4 Alasan Bayar Pakai QRIS OVO Bisa Bikin Kamu Jadi Smart Spender

Sabtu, 11 Juli 2026 – 05:53 WIB
4 Alasan Bayar Pakai QRIS OVO Bisa Bikin Kamu Jadi Smart Spender - JPNN.COM
Ilustrasi pembayaran digital melalui OVO. Foto: ovo

jpnn.com, JAKARTA - Gaya hidup tanpa uang tunai kini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Mulai dari membeli kopi, makan siang, belanja kebutuhan harian, hingga membayar parkir, semuanya bisa diselesaikan hanya dengan memindai QRIS.

OVO mencatat penggunaan QRIS makin mendominasi transaksi di merchant offline.

Baca Juga:

Bahkan, 99 persen transaksi offline di platform tersebut dilakukan menggunakan QRIS.

Head of Strategy, Integrated Marketing Communication, Transport, OVO & Bank, Asep Haekal, mengatakan QRIS kini bukan lagi sekadar alat pembayaran untuk transaksi besar.

"Layanan tersebut sudah menjadi bagian dari aktivitas rutin masyarakat, mulai dari membeli makanan, minuman hingga membayar parkir," kata Asep dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

Baca Juga:

Di balik kemudahannya, QRIS OVO juga dinilai bisa membantu pengguna menjadi smart spender. Setidaknya ada empat alasan.

Pertama, transaksi menjadi lebih praktis karena tidak perlu menyiapkan uang pas atau menunggu kembalian.

Di era cashless, menjadi smart spender bukan berarti mengurangi transaksi digital, melainkan memanfaatkannya secara lebih bijak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OVO  smart spender  CASHLESS  pembayaran digital 
BERITA OVO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp