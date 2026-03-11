Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Amalan Ramadan

4 Amalan Paling Utama Lailatulqadar Menurut Sunah Nabi

Rabu, 11 Maret 2026 – 13:02 WIB
Seorang jemaah sedang berdoa seusai salat (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Lailatulqadar adalah malam yang sangat istimewa, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan.

Setiap muslim pasti sangat mengharapkan bisa menemui Lailatulqadar di bulan Ramadan.

Lalu, amalan apa yang bisa dikerjakan, dan amalan apa yang paling utama menurut sunah Nabi?

Terkait dengan amalan sunah Nabi pada malam lailatulqadar telah dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa melaksanakan puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya), maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya, dan barangsiapa menegakkan malam lailatulqadar (mengisi dengan ibadah) karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya." (HR Al-Bukhari).

Menurut Imam al-Ghazali Al-Hafizh Ibnu Rajab mengatakan menegakkan malam lailatulqadar adalah menghidupkan malamnya dengan salat tahajud.

Menurut Sufyan At-Tsauri amalan sunah Nabi yang paling utama pada malam lailatulqadar adalah berdoa: "Sufyan at-Tsauri Berdoa di malam itu lebih aku sukai dibanding salat."

Dan jika ia membaca (al-Qur'an) dan memohon dengan bersungguh-sungguh kepada Allah di dalam doa dan permintaan hajatnya maka semoga Allah mengabulkannya.

