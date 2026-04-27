4 Anak Perempuan di Tangerang Jadi Korban Kekerasan Seksual Oknum Guru Ngaji, Astaga

jpnn.com - Penyidik Polresta Tangerang, Banten menangkap seorang oknum guru ngaji berinisial A (34) yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan di wilayah Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menyebut penangkapan terhadap oknum guru ngaji ini dilakukan berdasarkan laporan orang tua korban pada Jumat (24/4) lalu.

Dalam kasus itu terdapat empat korban remaja perempuan, masing-masing berusia 15 tahun dan 16 tahun.

"Ya, memang kejadiannya yaitu pada tanggal 24 April 2026, hari Jumat. Itu diawali dari kecurigaan seorang ibu yang biasanya putrinya ini mengaji, namun selama satu minggu tidak mengaji karena mengaku trauma," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Dari hasil keterangan korban, bahwa perbuatan pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru ini sudah lama dan seringkali terjadi dilakukan ketika menggelar pengajian.

Terduga pelaku melancarkan modus operandinya melalui pembekalan atau membersihkan diri dari jin-jin yang ada di tubuh muridnya tersebut.

"Dengan bahasa menyampaikan, bahwa untuk membersihkan jin, maka mohon maaf, melakukan persetubuhan kepada anak santrinya itu sendiri," tuturnya.

Dalam hal ini, tim penyidik juga masih mendalami keterangan saksi hingga pelaku sebagai mengungkap dari perkara pencabulan tersebut.