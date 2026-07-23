4 ASN Terbaik Menerima Penghargaan, Salah Satunya PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - BENGKULU – Empat pegawai Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu menerima penghargaan sebagai pegawai terbaik, salah satunya berstatus PPPK Paruh Waktu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyerahkan piagam penghargaan kepada empat ASN di Dinas Kominfotik yang terpilih sebagai pegawai terbaik, yakni Kepala Subbagian Umum Ernasari, Kepala Bidang E-Government Ilham Suci Putra, Staf Bagian Perencanaan Wardiansyah, dan PPPK Paruh Waktu Yuliana Sari.

Penyerahan penghargaan dilakukan di sela apel pegawai jajaran Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, pada Rabu (22/7).

Pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan kebijakan efisiensi anggaran jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kebijakan efisiensi jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, seluruh aparatur dituntut untuk bekerja lebih efektif, produktif, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Bengkulu, Rabu.

Herwan mengatakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, jajaran Pemerintahan Provinsi Bengkulu mesti selalu menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Dia mengatakan, setiap aparatur harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal meskipun di tengah tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini.

Berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik, Herwan berharap dapat memacu seluruh ASN dan pegawai untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat semangat kerja, serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.